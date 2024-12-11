Успеть до Трампа: во Франции боятся отправки своих военных на Украину

Эфирная новость 135 0

Французский политик Филиппо: Макрон может отправить военных на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Alexander Welscher; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С таким предложением уже выступал президент Эммануэль Макрон. И сейчас Владимир Зеленский решил ему об этом напомнить.

Во Франции обеспокоились возможной отправкой своих военных на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон может сделать это до прихода к власти Дональда Трампа. Филиппо призвал французов помешать отправке солдат.

О предложении Макрона ранее напомнил президент* Украины Владимир Зеленский. По данным американских СМИ, во время переговоров с Дональдом Трампом в Париже он также настаивал на приглашении Киева в НАТО. При этом в соцсетях Зеленский утверждал, что не видит смысла обсуждать что-либо с Трампом, пока у власти находится Джо Байден.

Встреча в Париже вообще стала поводом для мемов. Илон Маск и Дональд Трамп-младший от души веселятся над фото, где Зеленского переодели героем комедии «Один дома».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год