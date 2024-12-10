Песков: количество обращений на прямую линию Путина уже перевалило за 300 тысяч

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

При этом основное количество сообщений поступает от женщин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Россияне проявляют большой интерес к прямой линии президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Мы уже перевалили тысяч за 300 обращений, которые поступили по всем каналам. Интерес большой. Мы имеем уже представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о том, что больше все-таки женщин обращается», — отметил спикер Кремля.

По словам Пескова, работа ведется очень напряженная, при этом президенту уже докладывают о ряде поступающих обращений.

Прямая линия Владимира Путина состоится 19 декабря и будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа выйдет в эфире в полдень по московскому времени. Колл-центр, который собирает обращения к президенту от граждан, начал свою работу в ночь с 7 по 8 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году с жителями страны по вопросам прямой линии с Путиным общаются не только операторы, но и искусственный интеллект. Нейросесть способна выслушать и молниеносно обработать запрос.

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