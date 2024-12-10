Военная делегация Индии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Глава Минобороны страны находится в Москве с официальным визитом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Военная делегация Индии во главе с министром обороны Республики Раджнатхом Сингхом возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

По информации Минобороны России, церемония возложения венка прошла под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.

После возложения цветов состоялась традиционная минута молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн Индии, что символизировало солидарность народа Республики со скорбью россиян.

Завершилось мероприятие прохождением парадного расчета 154 отдельного комендантского Преображенского полка торжественным маршем и проносом Государственного Флага и флагов видов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Раджнатх Сингх находится в Москве с официальным визитом. В ходе переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым он сообщил, что, несмотря на давление, Индия намерена развивать двустороннее сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru передавал слова президента России Владимира Путина о том, что при уровне отношений с премьер-министром Индии Нарендрой Моди тот понимает его без переводчика.

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