«И так все понимаете»: Путин раскрыл детали общения с премьером Индии Моди

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Путин заявил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Лидеры встретились на полях саммита БРИКС в Казани и разговаривали при помощи переводчика.

Глава Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди понимают друг друга без переводчика. Об этом президент России заявил на полях саммита БРИКС в Казани.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — отметил Путин, когда эксперт стал переводить его слова для Моди.

Индийский премьер оценил шутку российского лидера, после чего они оба рассмеялись.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал принципиальные отличия БРИКС от Евросоюза.

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