Актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia
Спустя четыре месяца после конфликта, ему так и не вернули потраченные на билет деньги.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Народный артист РФ, актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia, сотрудники которой не пустили его в самолет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Как сообщили Соколову при посадке на борт, который выполнял рейс из Москвы до Тивата с пересадкой в Белграде, в самолете попросту не осталось мест. Ситуация осложнилась тем, что именно в этот день у актера был день рождения.
Этот инцидент произошел в конце июля. Все это время Соколов пытался урегулировать случившееся мирным образом, однако авиакомпания не вернула деньги за билет и даже не принесла артисту извинения.
Не выдержав, актер подал на авиакомпанию в суд, который состоится 12 декабря в Москве. Соколов требует вернуть ему потраченные на билет деньги, а также выплатить компенсацию за причиненный материальный и моральный вред в размере 1 300 000
рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову*.
* — признаны иностранными агентами в России; внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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