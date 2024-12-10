Актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 47 0

Спустя четыре месяца после конфликта, ему так и не вернули потраченные на билет деньги.

Актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ, актер Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia, сотрудники которой не пустили его в самолет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщили Соколову при посадке на борт, который выполнял рейс из Москвы до Тивата с пересадкой в Белграде, в самолете попросту не осталось мест. Ситуация осложнилась тем, что именно в этот день у актера был день рождения.

Этот инцидент произошел в конце июля. Все это время Соколов пытался урегулировать случившееся мирным образом, однако авиакомпания не вернула деньги за билет и даже не принесла артисту извинения.

Не выдержав, актер подал на авиакомпанию в суд, который состоится 12 декабря в Москве. Соколов требует вернуть ему потраченные на билет деньги, а также выплатить компенсацию за причиненный материальный и моральный вред в размере 1 300 000
рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову*.

* — признаны иностранными агентами в России; внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

-4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.38
-0.04 105.10
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Массовое ДТП с пострадавшими: на дамбе в Петербурге прошли учения МЧС
18:31
«Встанет опять на свои две»: Лолита ожидает возвращения популярности Ивлеевой
18:26
Лут сообщила о плане Минсельхоза обеспечить лидерство России в сфере АПК
18:24
В Государственной думе торжественно открыли «Елку желаний»
18:15
«Когда ты в статусе находишься»: Никита Кологривый раскрыл свой гонорар
18:07
«Не ужесточать, а совершенствовать»: Путин о ядерной доктрине РФ и «Орешнике»

Сейчас читают

Оставьте их на прилавке: Роскачество рассказало, какие мандарины ни в коем случае нельзя покупать
«Воин слова»: память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год