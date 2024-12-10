«Когда ты в статусе находишься»: Никита Кологривый раскрыл свой гонорар
Актер Никита Кологривый: съемочный день стоит 250 тысяч рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Знаменитость знает, что такое жизнь в долг, поэтому радуется такому заработку.
Актер Никита Кологривый за один съемочный день получает 250 тысяч рублей. Об заявил сам артист на YouTube-шоу.
Звезда «Слова пацана» признался, что для него это немаленькие деньги. Он знает, что такое жить в долг, поэтому подобные гонорары только раздуют Кологривого. Кроме денег, его душу «приятно греет» райдер и то, что с ним начали считаться.
«Я недавно из долгов только вылез, я один в Москве, это обычная практика. Я почему сейчас рад этому райдеру: когда ты в статусе находишься, все выполняют условия договора. А когда ты неизвестный актер, тебе могут не платить очень долго. Я прекрасно понимаю эту долю, когда тобой очень легко манипулировать», — рассказывает артист.
Никита пояснил, что это сумма приблизительная. Он ее получает, когда обстоятельства складывается идеально. Все зависит от продакшена. Самыми же выгодными проектами, по словам актера, являются сериалы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кологривый высказался о мужчинах, которые не платят алименты.
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