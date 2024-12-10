Путин поддержал идею собирать ДНК-материал у контрактников

Президент России Владимир Путин поддержал идею собирать ДНК-материал у военнослужащих-контрактников. Об этом он заявил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Такую идею выдвинула член СПЧ, глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова.

«Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, эта процедура очень важна для многих аспектов, включая установление отцовства, решение ряда материальных и жилищных проблем. Путин заявил, что передаст разработку этого вопроса профильным ведомствам.

При этом такую идею более года назад уже выдвигал депутат Госдумы Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.RU парламентарий заявлял, что наличие ДНК поможет, как минимум, для опознания погибших.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Путина о том, что санкции Запада превратились в импульс для развития технологий РФ.