Путин поддержал идею собирать ДНК-материал у контрактников

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

Профильные ведомства займутся соответствующими вопросами.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поддержал идею собирать ДНК-материал у военнослужащих-контрактников. Об этом он заявил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Такую идею выдвинула член СПЧ, глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова.

«Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, эта процедура очень важна для многих аспектов, включая установление отцовства, решение ряда материальных и жилищных проблем. Путин заявил, что передаст разработку этого вопроса профильным ведомствам.

При этом такую идею более года назад уже выдвигал депутат Госдумы Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.RU парламентарий заявлял, что наличие ДНК поможет, как минимум, для опознания погибших.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Путина о том, что санкции Запада превратились в импульс для развития технологий РФ.

-4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.38
-0.04 105.10
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Массовое ДТП с пострадавшими: на дамбе в Петербурге прошли учения МЧС
18:31
«Встанет опять на свои две»: Лолита ожидает возвращения популярности Ивлеевой
18:26
Лут сообщила о плане Минсельхоза обеспечить лидерство России в сфере АПК
18:24
В Государственной думе торжественно открыли «Елку желаний»
18:15
«Когда ты в статусе находишься»: Никита Кологривый раскрыл свой гонорар
18:07
«Не ужесточать, а совершенствовать»: Путин о ядерной доктрине РФ и «Орешнике»

Сейчас читают

Оставьте их на прилавке: Роскачество рассказало, какие мандарины ни в коем случае нельзя покупать
«Воин слова»: память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год