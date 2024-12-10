Путин обдумает возвращение оценки за поведение в российские школы

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Президент считает, что этот показатель должен быть равноценен другим предметам.

Путин подумает о возвращении оценки за поведение в российские школы

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оценка за поведение в школе должна быть равноценна с другими оценками. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Безусловно это (введение оценки за поведение — Прим.ред.) надо обсудить. Я не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что случаи агрессивного поведения школьников требуют пристального внимания со стороны общества и государства.

Владимир Путин также назвал историю, литературу и географию предметами, которые формируют культурный код россиян. Помимо этого, в ходе заседания президент призвал снять с педагогов часть бюрократической нагрузки, чтобы они могли уделять больше времени воспитанию детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев предложил ввести «интегральную оценку» знаний выпускников в школе.

-4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.38
-0.04 105.10
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Массовое ДТП с пострадавшими: на дамбе в Петербурге прошли учения МЧС
18:31
«Встанет опять на свои две»: Лолита ожидает возвращения популярности Ивлеевой
18:26
Лут сообщила о плане Минсельхоза обеспечить лидерство России в сфере АПК
18:24
В Государственной думе торжественно открыли «Елку желаний»
18:15
«Когда ты в статусе находишься»: Никита Кологривый раскрыл свой гонорар
18:07
«Не ужесточать, а совершенствовать»: Путин о ядерной доктрине РФ и «Орешнике»

Сейчас читают

Оставьте их на прилавке: Роскачество рассказало, какие мандарины ни в коем случае нельзя покупать
«Воин слова»: память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год