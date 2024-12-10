Путину предложили ввести новый экзамен наряду с ЕГЭ

Новая система позволила бы выпускникам школ лучше знать не только те предметы, которые им нужны для поступления в университеты.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Старшеклассники и их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым планируют сдавать ЕГЭ», — объяснил Фадеев.

Он подчеркнул, что для поступления в университеты ученики школ выбирают только те предметы, которые им нужны. При этом они забывают об остальных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в рамках которого респондентам разных возрастов задавались вопросы по школьной программе. Результаты показали, что современные школьники знают меньше тем по образовательной программе, чем представители старшего поколения, которые не застали ЕГЭ.

«Необходимо побуждать учеников к освоению всей школьной программы, не только тех предметов, по которым они сдают ЕГЭ. Значит, нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школы», — отметил глава СПЧ.

Например, можно ввести средний балл, как это было в СССР. Он бы из себя представлял среднюю оценку, которую получил ученик за учебную четверть или полугодие. Эти бы результаты учитывались вместе с ЕГЭ при поступлении в университет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин поручил ввести в эксплуатацию к концу года еще 150 школ.