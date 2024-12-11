С начала года в России предотвращено 190 терактов

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Нейтрализованы 38 боевиков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В целом с начала этого года в России предотвратили почти две сотни терактов. Такие данные сегодня привел глава Национального антитеррористического комитета, уточнив, что во время проведения операций были так же ликвидированы 38 боевиков.

Радикальные ячейки чаще всего формируются как раз украинскими спецслужбами среди мигрантов, а также школьников и студентов. Вербуют их двумя способами. Чаще всего просто покупают, но иногда шантажируют. Главное, что среди задержанных очень мало так называемых идеологических, то есть тех, кто работает на врага по собственному желанию, исходя из политических убеждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террориста задержали в Нижнем Новгороде. Им оказался россиянин с гражданством Германии. 

За последние несколько недель это уже второй гражданин Германии, задержанный на территории нашей страны за подготовку к диверсии.  В конце ноября в Калининграде российские спецслужбы остановили Николая Гайдука. На своей машине он пересек границы Германии и Польши. Въехал в Россию. И при обыске прямо в салоне его авто сотрудники ФСБ нашли деньги, документы и бутылку с прозрачной жидкостью.

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