Пора зарабатывать: принц Гарри недоволен расточительностью Меган Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает тратить наследство, которое досталось ему от Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл конфликтуют из-за денег. Все дело в том, что герцогиня Сассекская тратит слишком много средств своего супруга, которые ему завещала покойная бабушка Елизавета II. Об этом сообщает инсайдер Radar Online.

Ситуация ухудшилась в ноябре этого года, когда Маркл получила в наследство от родственницы 16 тысяч долларов, но все равно продолжила тратить деньги короны, что Гарри очень сильно не понравилось.

«Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить», — заявил инсайдер.

Также выяснилось, что принц не в восторге от бизнеса супруги. Маркл в марте этого года учредила свою фирму, которая специализируется на здоровом питании и продаже определенного стиля жизни. Однако денег это компания не приносит. И проблема здесь далеко не в идее, а именно в руководстве в лице Меган Маркл. Не зря сотрудники герцогини Сассекской именуют ее «боссом из ада».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл на фоне слухов о разрыве вышла в свет с миллиардером Перри.