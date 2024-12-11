Пора зарабатывать: принц Гарри недоволен расточительностью Меган Маркл

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 74 0

Принц Гарри начал ругаться с Меган Маркл из-за растущих расходов короны

Пора зарабатывать: принц Гарри отправляет Меган Маркл на работу

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Герцогиня Сассекская продолжает тратить наследство, которое досталось ему от Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл конфликтуют из-за денег. Все дело в том, что герцогиня Сассекская тратит слишком много средств своего супруга, которые ему завещала покойная бабушка Елизавета II. Об этом сообщает инсайдер Radar Online.

Ситуация ухудшилась в ноябре этого года, когда Маркл получила в наследство от родственницы 16 тысяч долларов, но все равно продолжила тратить деньги короны, что Гарри очень сильно не понравилось.

«Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить», — заявил инсайдер.

Также выяснилось, что принц не в восторге от бизнеса супруги. Маркл в марте этого года учредила свою фирму, которая специализируется на здоровом питании и продаже определенного стиля жизни. Однако денег это компания не приносит. И проблема здесь далеко не в идее, а именно в руководстве в лице Меган Маркл. Не зря сотрудники герцогини Сассекской именуют ее «боссом из ада».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл на фоне слухов о разрыве вышла в свет с миллиардером Перри.

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