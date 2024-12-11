Борьба за здоровье: за продажу вейпов детям хотят наказывать по УК

Такой законопроект поддержали в Госдуме в первом чтении.

В Госдуме сегодня одобрили в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за продажу табака и вейпов несовершеннолетним. Насколько вообще эта проблема актуальна? Пока депутаты заседали на Охотном ряду, продюсер «Известий», который внешне выглядит как школьник, прошелся по табачным лавкам и попытался купить электронные сигареты. Честно говоря, результат нас очень сильно удивил. В проблеме разбиралась корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Олеся пытается проводить с сыном разъяснительные беседы. Очень боится повторения страшной ситуации, когда из-за вейпа он попал в больницу.

«Все курили, мне тоже захотелось попробовать. В один момент почувствовал, что стало плохо. Вызвали скорую», — рассказывает Павел Панов.

Официально продажа вейпов, электронных сигарет подросткам у нас запрещена. В Госдуме сегодня предложили ужесточить ответственность, резко увеличить сумму штрафов за первичное нарушение, а тех, кто попадется на продаже вейпов несовершеннолетним повторно, судить уже не по административному, а по уголовному кодексу.

Новости о похожих случаях в разных регионах появляются регулярно. Хотя официально продажа вейпов, электронных сигарет подросткам у нас запрещена. В Госдуме сегодня предложили ужесточить ответственность: Резко увеличить сумму штрафов за первичное нарушение. А тех, кто попадется на продаже вейпа несовершеннолетним — повторно — судить уже не по административному, а по Уголовному кодексу.

«Предполагается, что уголовный штраф или исправительные работы до года с запретом на должность отпугнет продавцов. Никто не хочет себе уголовную статью и испорченную жизнь», — говорит председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Депутаты уверяют — сейчас каждая вторая точка торгует вейпами с нарушениями. Съемочная группа «Известий» провела эксперимент. С ним помогла Ульяна — ей 21, но без паспорта этого не скажешь.



В двух из пяти магазинов вейпы продали вообще без вопросов.

Основные компоненты жидкостей для вейпов — это ароматизаторы, глицерин и пропиленгликоль. При нагревании они превращаются в крайне токсичные формальдегид и акролеин. Доказано — попадая в легкие, они провоцируют агрессивное воспаление и образование рубцов.

«Ткань перестает работать как легкие не дышат. Таким образом получается, что человек фактически остается без легких. Все то, что попадает в легкие, разносится по всему организму. Страдают все органы. Прежде всего, головной мозг», — говорит старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин.

Еще одно изменение в закон, которое сегодня предложили в Госдуме, это ввести ответственность и за продажу подросткам любых газосодержащих устройств.

Это зажигалки, это газовые баллоны. К сожалению, некоторые дети у нас нюхают эти, так скажем, газы и получают серьезный вред для здоровья», — говорит депутат Госдумы Сергей Леонов.

Еще один новый странный тренд у подростков — сидеть на аромаингаляторах.

«Нарушается иммунитет наших слизистых. Эти вещества попадают и в центральную нервную систему, то есть в головной мозг, в сосуды головного мозга», — заявил врач-педиатр, пульмонолог Павел Бережанский.

«Что там внутри, мы не знаем. И дети, которые это пробуют, рассказывают о том, что получают эффект, как будто это наркотики», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Обе инициативы с запретом продажи вейпов и газосодержащих устройств сегодня приняли в первом чтении.