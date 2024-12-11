Спутники обнаружили российские военные корабли, покинувшие базу в Сирии

Не меньше трех кораблей находятся приблизительно в 13 километрах к северо-западу от города Тартус.

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России все еще находятся в Сирии, порт Тартус они покинули, но пришвартовались рядом с побережьем. Об этом сообщило агентство Reuters, опубликовав спутниковые снимки компании Planet Labs.

На одном из кадров видно, что три российских корабля находятся примерно в 13 километрах от города Тартус. Вместе с ними еще два фрегата и танкер.

К слову, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал ситуацию с военным присутствием в Сирии. Он заявил, что об этом еще преждевременно говорить, так как вопрос необходимо обсуждать с властью. А сейчас в стране происходит переворот.

Переворот в Сирии

В прошлое воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Позже политик вместе с семьей прилетел в Москву — РФ предоставила им убежище.

Во вторник, 10 декабря, США нанесли удары по объектам, связанным с ИГ*, в центральной Сирии. Турция ударила по курдским силам, поддерживаемым США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую роль Россия сыграла в спасении президента Сирии Башара Асада.



* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.