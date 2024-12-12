Взлетят: на сколько вырастет цена на автомобили в начале 2025 года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Эксперт Тузов: цены на автомобили могут вырасти на 10-15% в начале 2025 года

цены на автомобили в начале 2025 могут вырасти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Пока цены будут расти, спрос на транспортное средство может сократиться.

В начале следующего года автомобили могут подорожать на 10-15%. При этом спрос на транспортное средство возможно сократится на 10-20%. Об этом в интервью «Известиям» заявил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

«Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%», — сказал Тузов.

Снижение же спроса он связал с тем, что удалось удовлетворить спрос в данной покупке заранее при помощи специальных предложений от дилеров и автоконцернов, программ государственной поддержки после ухода с рынка европейских, японских, корейских производителей. Кроме того, повлияли и некоторые экономические факторы. Это ожидание роста утилизационного сбора, ключевой ставки Центробанка и курс валют, подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России вырастут цены на электричество.

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