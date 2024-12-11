«Минимальная цена»: художница с Урала продает картину из лобковых волос

Работа еще не закончена.

Художница Эмилия Князева из Екатеринбурга решила продать свою картину, сделанную из лобковых волос. Предположительная цена творения — 40 миллионов рублей. Об этом 20-летняя девушка сообщила в беседе с Life.ru.

«Сейчас думаю поставить цену в 40 миллионов рублей», — говорит она.

Пока что покупателя не нашлось, однако это не помешало художнице повысить ставки. Более того, работа еще не закончена, признается Эмилия. Но она уверена: ее картина не может стоить меньше миллиона.

«Миллион — минимальная цена, от которой я готова отталкиваться», — отмечает Эмилия.

Идея создания столь необычного предмета искусства ей пришла из-за необычного психического расстройства. В 12 лет у нее появилась привычка выдергивать волосы в интимной зоне. Врачи так и не смогли понять первопричину и вылечить недуг, а Князева решила направить всю энергию в творчество.

Ранее 5-tv.ru писал, что на аукцион в Германии выставят чистый холст за полтора миллиона долларов.