«Минимальная цена»: художница с Урала продает картину из лобковых волос

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 156 0

Художница из Екатеринбурга продает картину из лобковых волос за 40 млн рублей

Уральская художница, создавшая картину из лобковых волос, подняла цену до 40 млн

Фото: Telegram/a.emulus/t.me/a_emulus

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Работа еще не закончена.

Художница Эмилия Князева из Екатеринбурга решила продать свою картину, сделанную из лобковых волос. Предположительная цена творения — 40 миллионов рублей. Об этом 20-летняя девушка сообщила в беседе с Life.ru.

«Сейчас думаю поставить цену в 40 миллионов рублей», — говорит она.

Пока что покупателя не нашлось, однако это не помешало художнице повысить ставки. Более того, работа еще не закончена, признается Эмилия. Но она уверена: ее картина не может стоить меньше миллиона.

«Миллион — минимальная цена, от которой я готова отталкиваться», — отмечает Эмилия.

Идея создания столь необычного предмета искусства ей пришла из-за необычного психического расстройства. В 12 лет у нее появилась привычка выдергивать волосы в интимной зоне. Врачи так и не смогли понять первопричину и вылечить недуг, а Князева решила направить всю энергию в творчество.

Ранее 5-tv.ru писал, что на аукцион в Германии выставят чистый холст за полтора миллиона долларов.

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