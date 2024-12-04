На аукцион в Германии выставят чистый холст за 1,5 млн долларов

На аукцион в Германии решили выставить совершенно чистый холст. Стоимость этого крайне необычного произведения искусства оценили ни много ни мало в полтора миллиона долларов.

Автор идеи — американский художник-минималист. В 1970-м году он взял холст, натянул его на квадратный подрамник и окрасил в ярко-белый цвет. И даже придумал название — «Генерал 52 на 52», то есть по размерам. Полотно выставят на продажу в Берлине уже в ближайшие дни.

А пару недель назад в Нью-Йорке продали банан, заклеенный скотчем. Его цена превысила пять миллионов долларов, и он стал самым дорогим фруктом за всю историю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский бизнесмен съел банан, ставший арт-объектом. Работа итальянского художника Маурицио Каттелана стала культурным феноменом.