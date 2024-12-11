Самые популярные трактовки: к чему снится крокодил

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 65 0

Крокодил во сне может указывать на неудовлетворенность в сексуальной жизни

К чему снится крокодил

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хищник не сулит ничего хорошего.

Сновидения с крокодилами можно трактовать по-разному, в зависимости от конкретного сонника и поведения хищника. Например, по книге психиатра Зигмунда Фрейда, если приснился агрессивный крокодил, то это указывает на неудовлетворенность в сексуальной жизни и садомазохистские помыслы наяву и наоборот. Об интересных трактовках рассказывает Life.ru.

По соннику Густава Миллера крокодилы появляются во снах, когда человек предчувствует скорое предательство друзей. Кроме того, аллигатор во сне означает, что враги приготовили против сновидца какие-то козни. Но есть нюанс: если во сне удастся пройти по спине рептилии, то это сулит наоборот удачу.

Позитивная трактовка и в соннике Древнего Египта: если снится крокодил, значит человека ждет престижная должность. А если спящий еще и ест мясо рептилии, то стоит готовиться к тому, что человек будет жить за счет какого-то чиновника.

Византийский сонник Артемидора Далдианского говорит о том, что аллигаторы снятся к встрече с преступником или неприятным человеком. А если хищник укусит, то при этой встрече человек может пострадать.

К чему крокодил снится мужчинам и женщинам

Конкретно для мужчин крокодил во сне предвещает успехи в делах и работе, а также намекает на упрямство самого сновидца. А в женских же снах крокодилы говорят о страхе перед мужчинами, а также жажде власти и больших денег.

Однако не все так плохо: аллигатор может сниться и к появлению богатого ухажера или же к улучшению финансового благополучия нынешнего избранника.

К чему снится большой или маленький крокодил

Большой хищник во сне — это не к добру. Такой сон намекает на то, что над человеком нависло зло. Чем больше был крокодил, тем больше будет неприятностей. Нужно обязательно проверить свой круг общения.

Маленький крокодил говорит о бытовых неурядицах, которые можно с легкостью решить. Однако в то же время он может свидетельствовать о скрытой угрозе.

Если же крокодилов во сне просто много, то это может предсказывать болезнь родственника или будущую неловкую ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, к чему снятся пауки, крысы и змеи.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области
13:50
Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год