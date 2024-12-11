Шампанское с дымком: врач ответила на вопрос о вреде пепла от записок в игристом

Стоит ли отказываться от любимой традиции?

Пепел от записки с желанием в шампанском не опасен для здоровья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала терапевт Яна Шмелева.

Популярная новогодняя традиция по выпиванию игристого напитка со сгоревшей бумажкой внутри воспринимается многими, как опасная и вредная затея, однако, как рассказала специалист, вред организму такой «коктейль» нанести не способен.

«Получившийся пепел сродни активированному углю, и поэтому не представляет угрозы для здоровья», — пояснила Шмелева.

А вот что может навредить вам в новогоднюю ночь, так это привычка провожать старый год водкой, а новый встречать шампанским — резкий перепад градуса алкоголя может крайне неблагоприятно сказаться на вашем самочувствии и не только испортить вам праздник, но и иметь долгосрочные последствия.

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