Как встретишь — так и проведешь: эти вредные новогодние традиции могут испортить праздник

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

Терапевт Шмелева: пить водку с оливье и убираться в Новый год вредно и опасно

Как встретишь — так и проведешь: эти вредные новогодние привычки могут испортить праздник

Фото: Тимкив Виталий/ТАСС

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Что не так с давно устоявшимися обычаями?

Некоторые укоренившиеся в народе новогодние традиции на самом деле являются вредными и даже опасными. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Яна Шмелева.

Самым распространенным вредным новогодним обычаем врач назвала привычку провожать старый год водкой, а новый встречать шампанским. По словам специалиста, смешивание разных напитков не доведет до добра.

«Вредная традиция — провожать старый год водкой, а новый встречать шампанским. Смешение алкогольных напитков приводит к интоксикации организма. Лучше придерживаться какого-то одного напитка», — пояснила врач.

Еще за новогодним столом лучше обойтись без традиционного оливье, так как этот крайне калорийный салат после полуночи не принесет ничего, кроме тяжести в животе и лишних килограммов.

Не стоит также устраивать 31 декабря генеральную уборку, так как вы рискуете сильно устать и встречать Новый год в плохом настроении, а традиция открывать нараспашку двери и окна, чтобы символически выпустить старый год из квартиры, и подавно может закончиться простудой.

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