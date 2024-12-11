Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

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Попытку суицида Ким Ен Хен предпринял в тюрьме.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Adrian Wyld; 5-tv.ru

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Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой. Попытку суицида он предпринял в тюрьме, в которой находится, как один из главных участников плана с введением военного положения.

Неделю назад его ввел президент Южной Кореи Юн Сок Ель, однако отменил спустя несколько часов. После этого в стране началось расследование, которое одобрил парламент. Сейчас идут массовые обыски и аресты подозреваемых. В том числе — в комитете начальников военных штабов, администрации президента и среди командования спецназа.

Сообщают, что задержан генеральный комиссар полиции. При этом правоохранительные органы допускают и арест президента страны по обвинению в организации мятежа.

Ситуация в Южной Корее

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения 3 ноября. Прежде он провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Позже он выступил с обращением по ТВ, заявив, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка в стране.

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Позже парламентарии отменили военное положение и приказали силовикам разойтись, те повиновались.

Пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты. В демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.

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