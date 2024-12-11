Суд частично удовлетворил иск покупательницы курса Лерчек бизнесвумен Багдасарян

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 38 0

В сентябре девушка сообщила, что купленный ею курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей не соответствует заявленным условиям.

Суд частично удовлетворил иск покупательницы курса Лерчек бизнесвумен Багдасарян

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск основателя юридической компании «Триумф» Ани Багдасарян к блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В начале 2024 года бизнесвумен приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей, однако осталась недовольна качеством оказанных услуг.

«Ни стратегии развития, ни планов действий, ни личного кураторства над выполнением поставленных задач, ни положительного заряда. Вместо этого с меня стали требовать оплаты дополнительных сумм. А после того, как мы выразили возмущение происходящим, Валерия пояснила, что мы все взрослые люди и нам никто ничего не обещал», — рассказывала Багдасарян 5-tv.ru в начале сентября. Тогда она решилась подать на Лерчек в суд и попробовать вернуть потраченные впустую средства.

В результате, суд постановил взыскать в пользу предпринимательницы неустойку в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — десять тысяч рублей. Помимо этого, Валерия Чекалина обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину продлили домашний арест.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год