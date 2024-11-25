Суд продлил домашний арест Лерчек и Артему Чекалиным

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Блогеру Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину продлили домашний арест

Всегда дома: блогеру Лерчек и ее экс-супругу продлили домашний арест

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мера пресечения будет действовать до 25 января.

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии) и ее экс-супругу Артему Чекалиныи. Об этом стало известно из картотеки суда.

В заключении родных стен знаменитости пробудут до 25 января. Звезду интернета и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в вывозе из России более 250 миллионов рублей. Ранее блогеру и ее экс-супругу уже был назначен домашний арест, с которым сторона защиты не была согласна. Однако апелляционный суд оставил предыдущее решение в силе.

Изначально бывшим супругам запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном и выходить в интернет. После апелляции Артему разрешили взаимодействовать с близкими родственниками.

По данным следствия, Чекалины с партнерами продавали фитнес-марафоны в Сети. Но договора были заключены с иностранными юрлицами. Оплата за марафоны также поступала на счета зарубежных финансовых организаций. При этом в учреждения, контролирующие валютные операции, подавались документы с недостоверными данными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет дадут Лерчек по новому делу о мошенничестве.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Названа предварительная причина крушения самолета на жилой квартал в Литве
11:58
СК возбудил дело по факту возгорания воздушного судна в аэропорту Антальи
11:24
Суд продлил домашний арест Лерчек и Артему Чекалиным
10:55
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
10:37
«Точным выстрелом»: снайперы ликвидировали личный состав ВСУ в районе Тернов
10:24
Сын проигнорировал, а дочь довела до слез: как Муцениеце отметила День матери

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год