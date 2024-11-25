Суд продлил домашний арест Лерчек и Артему Чекалиным

Мера пресечения будет действовать до 25 января.

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии) и ее экс-супругу Артему Чекалиныи. Об этом стало известно из картотеки суда.

В заключении родных стен знаменитости пробудут до 25 января. Звезду интернета и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в вывозе из России более 250 миллионов рублей. Ранее блогеру и ее экс-супругу уже был назначен домашний арест, с которым сторона защиты не была согласна. Однако апелляционный суд оставил предыдущее решение в силе.

Изначально бывшим супругам запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном и выходить в интернет. После апелляции Артему разрешили взаимодействовать с близкими родственниками.

По данным следствия, Чекалины с партнерами продавали фитнес-марафоны в Сети. Но договора были заключены с иностранными юрлицами. Оплата за марафоны также поступала на счета зарубежных финансовых организаций. При этом в учреждения, контролирующие валютные операции, подавались документы с недостоверными данными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет дадут Лерчек по новому делу о мошенничестве.