Суд продлил домашний арест Лерчек и Артему Чекалиным
Блогеру Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину продлили домашний арест
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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Мера пресечения будет действовать до 25 января.
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии) и ее экс-супругу Артему Чекалиныи. Об этом стало известно из картотеки суда.
В заключении родных стен знаменитости пробудут до 25 января. Звезду интернета и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в вывозе из России более 250 миллионов рублей. Ранее блогеру и ее экс-супругу уже был назначен домашний арест, с которым сторона защиты не была согласна. Однако апелляционный суд оставил предыдущее решение в силе.
Изначально бывшим супругам запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном и выходить в интернет. После апелляции Артему разрешили взаимодействовать с близкими родственниками.
По данным следствия, Чекалины с партнерами продавали фитнес-марафоны в Сети. Но договора были заключены с иностранными юрлицами. Оплата за марафоны также поступала на счета зарубежных финансовых организаций. При этом в учреждения, контролирующие валютные операции, подавались документы с недостоверными данными.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько лет дадут Лерчек по новому делу о мошенничестве.
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