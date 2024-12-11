Они готовы на все «ради продления агонии своих украинских марионеток».

Уходящая администрация американского президента Джо Байдена работает «в авральном режиме» из-за желания продлить агонию украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Работает буквально в авральном режиме <…> и готова на любые действия ради продления агонии своих украинских марионеток», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты по-пржнему продолжают накачивать киевский режим вооружением и средствами, а также делать ставку на эскалацию конфликта на Украине.

Накануне Вашингтон выделил Киеву 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России. Как сообщал 5-tv.ru, Минфин США также напомнил о планах G7 выдать Украине 50 миллиардов долларов для поддержания ее экстренных служб и закрытия других потребностей.