Захарова заявила об «авральном режиме» команды Байдена из-за Украины
Захарова заявила, что администрация Байдена работает в авральном режиме
Фото: 5-tv.ru
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Они готовы на все «ради продления агонии своих украинских марионеток».
Уходящая администрация американского президента Джо Байдена работает «в авральном режиме» из-за желания продлить агонию украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Работает буквально в авральном режиме <…> и готова на любые действия ради продления агонии своих украинских марионеток», — сказала дипломат.
Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты по-пржнему продолжают накачивать киевский режим вооружением и средствами, а также делать ставку на эскалацию конфликта на Украине.
Накануне Вашингтон выделил Киеву 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России. Как сообщал 5-tv.ru, Минфин США также напомнил о планах G7 выдать Украине 50 миллиардов долларов для поддержания ее экстренных служб и закрытия других потребностей.
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