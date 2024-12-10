США выделили Украине 20 миллиардов долларов с погашением от активов РФ

Вашингтон выделил Киеву 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил минфин США.

«Эти средства, обеспеченные за счет непредвиденных доходов, полученных от собственных обездвиженных активов России, предоставят Украине критически важную поддержку», — заявила глава министерства Джанет Йеллен.

Она напомнила о планах G7 выдать Украине 50 миллиардов долларов для поддержания ее экстренных служб, больниц и закрытия других потребностей.

Также Йеллен заявила о необходимости ужесточения санкций в отношении России для укрепления позиций Киева.

Поддержка Украины «жизненно важна» для национальных интересов США, подчеркнули в американском ведомстве.

Агентство Reuters 8 декабря сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. При этом администрация действующего президента США Джо Байдена не хочет отправлять на Украину оружие из запасов американской армии, его планируется приобретать у промышленных предприятий.

Отмечается также, что выделение упомянутых 988 миллионов сократит остаток финансов, доступных в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Двумя днями ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Штатов остались девять миллиардов долларов: 6,8 из них по программе Presidential Drawdown (PDA, президентские поручения по сокращению), а 2,2 — в рамках в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выделят Украине до 825 миллионов долларов на устойчивость энергосистемы.