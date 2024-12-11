Путин назвал Москву одним из лидеров в мире по внедрению «умного города»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 75 0

Об этом президент РФ заявил на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия внедряет возможности «умных городов», а Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey 2024.

Российский лидер отметил, что ИИ теперь охватывает почти все сферы жизни человека, однако особое внимание Путин уделил борьбе с преступностью. По его словам, именно эта сфера показала эффективность внедрения новых технологий.

«Количество грабежей сократилось в десять с половиной раз, а квартирных краж в Москве сократилось в 34,5 раза», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что все эти возможности будут наращиваться, а Россия, в свою очередь, постарается использовать их по максимум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сказал о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области
13:50
Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год