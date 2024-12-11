Путин: Китай делает огромные шаги в технологическом развитии благодаря ИИ

Китай делает огромные шаги в технологическом развитии, в том числе благодаря искусственному интеллекту. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024.

«Китай в целом делает огромные шаги в своем технологическом развитии и в применении важнейших инструментов этого развития», — указал глава российского государства.

По словам президента, председатель КНР Си Цзиньпин — это человек, который смотрит в будущее. Они регулярно общаются и, как отметил российский лидер, его китайский коллега также крайне положительно относится к современным технологиям, включая искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин обратился к ИИ, чтобы понять, к каким вопросам на «Прямой линии» ему стоит готовиться. Как уже сообщалось, в этом году специалисты впервые применили искусственный интеллект для отбора вопросов россиян к «беседе» с президентом.

Так, российский лидер теперь знает, что больше всего граждан интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.