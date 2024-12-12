Соблюдешь это, и все будет хорошо: как избежать хандры в преддверии Нового года

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Сбалансированное питание поможет справиться с депрессией перед Новым годом

как избежать предновогодней хандры

Фото: www.globallookpress.com/photorevolution

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Врач-нутрициолог дала советы для поддержания хорошего настроя.

Чтобы депрессия и хандра не взяли верх над позитивным настроением в преддверии Нового года, важно правильно, сбалансированно питаться, заниматься спортом и общаться с любимыми и родными людьми. Такие советы в интервью изданию Газета.ру дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Она посоветовала в своей рацион питания включить продукты, богатые витаминами группы B, витамином D, омега-3 жирными кислотами, а также антиоксидантами. Это фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, орехи, семена. Кроме того, даже недолгие прогулки на свежем воздухе могут поспособствовать поднятию настроения. Необязательно потеть в спортзале. А также важно высыпаться и практиковать техники расслабления. К примеру, медитацию, йогу.

«Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, йога или глубокое дыхание. Общение с близкими людьми, друзьями и семьей — важный фактор поддержания хорошего настроения», — отметила Гузман.

А если все эти методы оказались бессмысленными, то необходимо срочно обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем чревато быстрое похудение к Новому году.

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