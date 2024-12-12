Путин: России требуется больше специалистов в сфере IT

Президент отметил важность подготовки преподавателей для обучения школьников и студентов работе с искусственным интеллектом.

России требуется больше специалистов в сфере IT. Об этом в том числе говорил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, особое внимание нужно уделить подготовке преподавателей для обучения школьников и студентов работе с искусственным интеллектом. Эта отрасль сейчас динамично развивается. И, как отметил министр образования Сергей Кравцов, уже есть достижения, которыми можно гордиться.

«С 2021 года мы проводим Всероссийскую Олимпиаду по ИИ с привлечением профильных компаний. Участниками стали 55 тысяч школьников 8-11 классов из всех регионов. Победители получают право поступать в лучшие вузы страны. И наша гордость — это сборная команда России. В этом году ребята не только завоевали золотые и серебряные медали, но и по сумме баллов стали лидерами Первой Международной Олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии», — заявил министр образования РФ Сергей Кравцов.

«Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ, для колледжей и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну и, конечно, других технологий подобного рода», — отметил Владимир Путин.

Для улучшения качества образования в сфере IT утверждена новая программа по информатике. В ней учли передовые достижения в программировании, а также изучении нейросетей.

Подготовка молодых специалистов совершенствуется и за счет развития IT-классов. Более того, в России выпустили первые учебные пособия по работе с искусственным интеллектом для учеников средней школы.