Путин: России требуется больше специалистов в сфере IT

Эфирная новость 51 0

Владимир Путин провел совещание в правительстве в режиме ВКС

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент отметил важность подготовки преподавателей для обучения школьников и студентов работе с искусственным интеллектом.

России требуется больше специалистов в сфере IT. Об этом в том числе говорил Владимир Путин на совещании с правительством. По словам президента, особое внимание нужно уделить подготовке преподавателей для обучения школьников и студентов работе с искусственным интеллектом. Эта отрасль сейчас динамично развивается. И, как отметил министр образования Сергей Кравцов, уже есть достижения, которыми можно гордиться.

«С 2021 года мы проводим Всероссийскую Олимпиаду по ИИ с привлечением профильных компаний. Участниками стали 55 тысяч школьников 8-11 классов из всех регионов. Победители получают право поступать в лучшие вузы страны. И наша гордость — это сборная команда России. В этом году ребята не только завоевали золотые и серебряные медали, но и по сумме баллов стали лидерами Первой Международной Олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии», — заявил министр образования РФ Сергей Кравцов.

«Нужно уделить, конечно, особое внимание подготовке специалистов для школ, для колледжей и техникумов, потому что это сегмент, который выпадает, к сожалению. Я имею в виду специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта, ну и, конечно, других технологий подобного рода», — отметил Владимир Путин.

Для улучшения качества образования в сфере IT утверждена новая программа по информатике. В ней учли передовые достижения в программировании, а также изучении нейросетей.

Подготовка молодых специалистов совершенствуется и за счет развития IT-классов. Более того, в России выпустили первые учебные пособия по работе с искусственным интеллектом для учеников средней школы.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
103.27
3.24 108.56
2.36
Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

Последние новости

14:20
Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй
14:18
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области
14:17
Больше полувека на подмостках: главные вехи жизни актрисы Раисы Максимовой
14:04
Трамп может стать «Человеком года» по версии журнала Time
13:52
Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области
13:50
Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
Пугающие предсказания Нострадамуса на 2025 год
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год