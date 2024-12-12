Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции

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Основной закон страны был принят 12 декабря 1993 года.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня в России отмечают один из важнейших государственных праздников — День Конституции. Основной закон приняли в 1993 году на всенародном голосовании. С тех пор документ защищает интересы, права и свободы каждого гражданина нашей страны. Поздравление с государственным праздником с орбиты передает российский экипаж Международной космической станции.

«Конституция нашей страны — это фундамент ее суверенитета, в котором заложены основные принципы деятельности Российской Федерации как демократического государства», — отметил космонавт Иван Вагнер.

«Мы обязаны передавать уважение и бережное отношение к основному закону каждому следующему поколению, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам», — заявил космонавт Александр Горбунов.

«Уважительное отношение к основному закону страны, неукоснительное соблюдение всех заложенных в конституции норм — это святая обязанность каждого гражданина Российской Федерации», — добавил Алексей Овчинин.

И сегодня же в Кремле Владимир Путин наградит более 30 россиян за выдающийся вклад в развитие нашей страны. Их достижения и заслуги президент отметит орденами, медалями и почетными званиями.

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