Вкуснее и полезнее: чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Харлов: оливье на Новый год лучше заменить на красную икру
Фото: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гастроэнтеролог советует популярный деликатес, с которым праздник пройдет гораздо лучше.
Привычные новогодние салаты вроде оливье или крабового лучше заменить на красную икру. Почему стоит поступить именно так, в беседе с NEWS.ru рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.
«Я бы советовал тазики с оливье и крабовыми салатами заменить на парочку банок икры, и люди гораздо лучше встретят Новый год, не отравятся ничем. Чем рыба ближе к диким условиям, тем это полезнее», — уточнил эксперт.
По его словам, при выборе рыбных деликатесов стоит ориентироваться на условия содержания и вылова. Если рыба выловлена в диких условиях, то любой ее вид будет нести одинаковую пользу организму.
Харлов также подчеркнул, что икра относится к биоценной пище. Все питательные вещества, которые содержатся в этом продукте, усваиваются в организме на 99%. К тому же, икрой невозможно отравиться, поскольку ни одна из промысловых рыб не является ядовитой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что каждый пятый россиянин планирует потратить на новогодний стол пять тысяч рублей.
Читайте также
80%
3.24 108.56
2.36
Нашли ошибку?