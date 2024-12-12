Патрушев отметил значимость поддержки государством производителей удобрений

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев указал на значимость поддержки отечественных химических компаний. Так у них будет возможность экспортировать удобрения в достаточном объеме, заявили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

Помимо этого, компании смогут обеспечить рентабельность производства и поставить удобрения аграриям по доступным ценам.

До этого стало известно, что в соответствии с постановлением правительства, размер вывозной пошлины на минеральные удобрения снижен с десяти до семи процентов. По словам Патрушева, государство стимуляцией инвестиций в отрасль поддерживает производителей удобрений.

Отмечается, что за последние десять лет объем вложений достиг около двух триллионов рублей. Это позволило удовлетворить спрос химических компаний.

«Это наша приоритетная задача. За пять лет показатель внесения удобрений вырос на 40% и в прошлом году достиг 68 килограммов на гектар. Но в условиях меняющегося внешнего рынка важно поддержать химические компании, чтобы они имели также возможность поставлять на экспорт российские удобрения в достаточном количестве», — подчеркнул Патрушев.

Также уточняется, что производители указывали на то, что цена удобрений на внешних рынках снижается. Поэтому в ходе обсуждения на совещании под председательством Патрушева заметили, что снижение пошлины повысит конкурентоспособность российских удобрений на внешних рынках, а также обеспечит рост их производства. Следовательно, это позволит обеспечить доступность цен на внутреннем рынке для российских сельхозпроизводителей.

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