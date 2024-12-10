Путин: на обязательства перед гражданами заложена четверть расходов бюджета

Четверть расходов российского бюджета заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«На эти цели (социальные обязательства — Прим. ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях», — отметил глава государства.

В начале декабря Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», который 27 ноября одобрил Совет Федерации.

В документе, помимо прочего, прогнозируются инфляция и ВВП, который вырастет с 214,57 триллиона рублей в 2025 году до 248,31 триллиона в 2027-м, ежегодный рост составит 2,5-2,8%. Прогнозируется, уровень инфляции на следующие три года останется стабильным — 4-4,5%.

Также в законе отмечается, что в следующем году государственный бюджет пополнится на 40,29 триллиона рублей, предварительные расходы составят 41,47 триллиона. Из разницы будет сформирован дефицит в размере 1,17 триллиона. Через год он вырастет до 2,18, а через два до 2,76 триллиона рублей.

Внутренний государственный долг страны, согласно документу, будет увеличиваться. Предполагаемая верхняя граница на 1 января 2026 года — 29,38 триллиона рублей, в начале 2028-го она дойдет до 39 триллионов. Внешний долг, наоборот, уменьшится 61,1 миллиарда долларов в следующем году до 56,5 миллиарда в 2028-м.

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