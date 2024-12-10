Путин: на обязательства перед гражданами заложена четверть расходов бюджета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Речь идет о социальных расходах на предстоящие три года.

Путин: на обязательства перед гражданами заложена четверть расходов бюджета РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Четверть расходов российского бюджета заложена на исполнение социальных обязательств перед гражданами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«На эти цели (социальные обязательства — Прим. ред.) запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях», — отметил глава государства.

В начале декабря Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», который 27 ноября одобрил Совет Федерации.

В документе, помимо прочего, прогнозируются инфляция и ВВП, который вырастет с 214,57 триллиона рублей в 2025 году до 248,31 триллиона в 2027-м, ежегодный рост составит 2,5-2,8%. Прогнозируется, уровень инфляции на следующие три года останется стабильным — 4-4,5%.

Также в законе отмечается, что в следующем году государственный бюджет пополнится на 40,29 триллиона рублей, предварительные расходы составят 41,47 триллиона. Из разницы будет сформирован дефицит в размере 1,17 триллиона. Через год он вырастет до 2,18, а через два до 2,76 триллиона рублей.

Внутренний государственный долг страны, согласно документу, будет увеличиваться. Предполагаемая верхняя граница на 1 января 2026 года — 29,38 триллиона рублей, в начале 2028-го она дойдет до 39 триллионов. Внешний долг, наоборот, уменьшится 61,1 миллиарда долларов в следующем году до 56,5 миллиарда в 2028-м.

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