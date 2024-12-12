Ах, эта свадьба: какие звездные пары поженятся в 2025 году

Кто-то вместе совсем недавно!

Есть несколько звездных пар, которые заканчивают 2024 год в статусе жениха и невесты. Список счастливцев, которые в 2025-м могут стать мужем и женой, составило издание 7Дней.ru.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Телеведущая и блогер встречаются около шести месяцев, но слухи о том, что пара на пороге нового этапа, ходили уже какое-то время. И вот - в начале декабря Николай сделал Ксении романтичное предложение руки и сердца во время ночной экскурсии в Эрмитаже. Теперь Бородина вместе с возлюбленным выбирает дату торжества.

Севиль и TONI

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Солистка группы Artik & Asti и певец Антон Гайворонский (TONI) вместе уже два года. Но об отношениях объявили лишь в день рождения исполнительницы. Оказалось, что пара не просто встречается, а вовсю планирует свадьбу: предложение уже сделано, и кольцо на тот самый палец надето.

Григорий Лепс и Аврора Киба

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Несмотря на юный возраст избранницы, артист уже не раз упоминал, что все серьезно. А штамп в паспорте — это лишь вопрос времени. Ведь руку и сердце музыкант у студентки лондонского университета уже просил. Григорию осталось лишь дождаться ее возвращения. Певец даже называет приблизительное время тожества — лето 2025 года.

Кристина Асмус и Илья Бурец

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Актриса и продюсер знакомы не первый год. Не так давно судьба столкнула их снова, и на этот раз - роман! Ради Асмус Бурец даже развелся, хотя его брак существовал лишь на бумаге - уже продолжительное время.

О свадьбе пара пока не заикается, но говорят, что между Кристиной и Ильей вспыхнула настоящая страсть. Утверждают, что возлюбленные уже живут вместе.

Давид Манукян и Мари Краймбрери

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

Пара вместе около трех лет и только сейчас решила узаконить отношения. Они не афишировали роман. Однако недавно артистка поделилась фото, на котором хвасталась кольцом на безыменном пальце. Сама певица не прокомментировала данное изображение. Но приближенные к звездам подтвердили, что Дава сделал предложение Мари.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, станет ли третий брак для Ксении Бородиной последним.