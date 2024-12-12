«Разгоняет»: врач назвала опасные для слизистой желудка продукты

Последствия могут проявиться далеко не сразу.

Частое употребление некоторых продуктов и напитков может повысить риск воспаления слизистой желудка. Об этом Газете.ру рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

По ее словам, к потенциально опасным для желудка относятся мясные экстракты, аминокислоты, спирты, а также напитки и БАДы, содержащие кофеин.

«Каждый прием белка стимулирует выброс кислоты, частое и дробное питание с белками не приводит ни к чему хорошему. Постоянная стимуляция „разгоняет“ и повышает кислотность, начинается воспаление слизистой со снижением активности ферментов, выработки фактора Касла для усвоения витамина В12 и кроветворения», — пояснила Иванова.

Для людей с нормальной кислотностью эти продукты и компоненты не столь опасны, однако на фоне уже повышенно кислотности съеденные, по словам врача, мясо, рыба, творог, сыр, орехи и бобовые, а также крахмал и глютен толком не усваиваются, а подвергаются гнилостному разложению и брожению в желудке. Это приводит к общему ухудшению самочувствия, вздутию живота и проблемам со стулом.

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