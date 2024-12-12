На месторождении угля в Якутии обрушилась горная масса

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 62 0

Под завалами оказались люди.

Два человека оказались под завалами после обвала горной массы в Якутии

Фото: 5-tv.ru

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Обрушение горной массы произошло на месторождении угля в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Под завалами оказались два человека. Сотрудники МЧС России достали одного, он в сознании, второго ищут», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

При этом, по информации МЧС, расстояние от места происшествия до выхода из шахты — примерно 150 метров. В настоящий момент спасатели проводят комплекс мероприятий для исключения повторного обрушения. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

В четверг, 12 декабря, стало известно об еще одном обрушении, которое произошло. На шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области обвалилась горная порода. На участке аварии в момент происшествия находились двое рабочих.

В результате, одному из пострадавших удалось эвакуироваться самостоятельно. На поиски отправились спасатели, спустя некоторое время им удалось обнаружить тело второго рабочего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла в ноябре на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Обвал на шахте, в которой добывали руду, произошел в ночь на 16 ноября.

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