В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 176 0

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о выходном дне 31 декабря. Это решение было принято в ходе пленарного заседания, сообщает ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 года депутатами от ЛДПР. Авторы инициативы предлагали внести изменения в Трудовой кодекс РФ: сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, исключив из новогодних каникул 8 января. В этом случае общее число праздничных дней осталось бы прежним.

Авторы законопроекта отмечали, что 31 декабря снижается производительность труда сотрудников, многие берут отгулы или оформляют отпуск за свой счет. Россияне хотят подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.

В связи с этим поступают многочисленные обращения граждан и организаций, а также законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.

«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — отмечали депутаты.

Однако в этом году 31 декабря будет выходным за счет переноса с 7 января 2024 года, которое выпало на воскресенье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
103.95
0.68 110.48
1.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
6:00
Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
5:39
Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР
5:24
«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию
5:00
Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год