Верховный суд: совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 119 0

Верховный суд РФ будет предоставлять коллегам из СНГ постановления пленума

Верховный суд: совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Глава ВС подчеркнула важность регулярного направления участниками совета материалов обобщения практики и статистики.

Широкие полномочия Совета председателей верховных судов СНГ поспособствуют развитию национальных судебных систем. Об этом на заседании совета глава Верховного суда России (ВС РФ) заявила Ирина Подносова. Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) приводит ее слова.

Подносова отметила, что Совет — это действенный механизм, который обеспечит качество правосудия на пространстве Содружества. Она также сделала акцент на важность совместного улучшения практики применения судами положений о международной правовой помощи, которые касаются различных категорий дел, в том числе — в рамках исполнения судебных поручений.

Подносова отметила, что участникам совета необходимо регулярно направлять материалы обобщения судебной практики и судебной статистики.

На заседании было решено, что Верховный суд РФ предоставит коллегам постановления пленума, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел.

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