Ромео нашего времени: россиян шел в гости к возлюбленной, но застрял на заборе

Он пытался преодолеть преграду, но алкогольное опьянения не позволило реализовать план.

В башкирском городе Янаул пьяный Ромео отправился в гости к подруге, однако столкнулся с препятствием — высоким забором. Кадры инцидента появились в местных соцсетях.

Все началось с того, что два друга решили отправиться в гости к знакомой и выпить. Шаткой походкой они добрались до дома женщины, однако столкнулись с забором.

Один из приятелей — тот, что посмелее — решил, что справится с этим на раз-два, и бросился на препятствие. На удивление, он действительно смог вскарабкаться наверх, но потом стал спускаться и застрял: нога мужчины зацепилась за металлическое ограждение. Предприняв еще одну попытку освободиться, он только усугубил свое положение, оказавшись висящим вниз головой.

Товарищ попытался спасти своего друга, однако нетрезвое состояние не позволило ему здраво оценить ситуацию и понять, как в ней действовать.

Приятели приняли решение вызывать полицию. В результате, мужчина не добрался ни до подруги, ни до выпивки, а только провисел два часа на заборе.

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