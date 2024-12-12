С 1 января изменятся правила перевозки домашних животных в поездах

Подробностями поделился замгендиректора ФПК Станислав Зотин.

С 1 января 2025 года Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, введет новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом заявил замгендиректора ФПК Станислав Зотин в рамках панельной дискуссии форума «PRO//Движение».

По словам Зотина, теперь перевозить питомцев в вагонах повышенного комфорта можно будет без выкупа всех мест в купе.

«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — рассказал он.

Пассажиры, желающие приобрести билеты на поезд, будут уведомлены, что в их купе будут перевозить животное, уточнил спикер.

Кроме того, при выкупе всего купе будет разрешено перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, вне зависимости от количества пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки увеличились на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%. Соответствующий проект с индексацией тарифов подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.