С 1 января изменятся правила перевозки домашних животных в поездах

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

ФПК разрешит провозить животных без выкупа мест в своих поездах

С 1 января изменятся правила провоза домашних животных в поездах

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подробностями поделился замгендиректора ФПК Станислав Зотин.

С 1 января 2025 года Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, введет новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом заявил замгендиректора ФПК Станислав Зотин в рамках панельной дискуссии форума «PRO//Движение».

По словам Зотина, теперь перевозить питомцев в вагонах повышенного комфорта можно будет без выкупа всех мест в купе.

«У нас раньше в вагоне повышенной комфортности фирменного поезда, чтобы провозить кошечку в переноске, нужно выкупить все купе. Теперь можно будет отдельно оплатить квитанцию только на это животное», — рассказал он.

Пассажиры, желающие приобрести билеты на поезд, будут уведомлены, что в их купе будут перевозить животное, уточнил спикер.

Кроме того, при выкупе всего купе будет разрешено перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, вне зависимости от количества пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки увеличились на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%. Соответствующий проект с индексацией тарифов подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

-5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
103.95
0.68 110.48
1.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина
6:00
Расчеты «Урагана» сорвали подвоз продовольствия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
5:39
Бойцы раскрыли подробности штурма села Желтое в ДНР
5:24
«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию
5:00
Победите свой страх: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
Известный врач объяснила, можно ли есть яичную скорлупу и что произойдет с организмом
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год