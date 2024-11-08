РЖД повысит тарифы на грузовые и пассажирские перевозки

С 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки увеличатся на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%. Соответствующий проект с индексацией тарифов подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). Это следует из пояснительных записок к документу, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Ключевым изменением является то, что РЖД переходит на новую систему расчета тарифов, которая учитывает не потребительскую, а промышленную инфляцию. Новая формула использует композитный индекс, включающий индексы цен промышленности, топлива, электроэнергии и других факторов.

Отмечается, что повышение тарифов на грузовые перевозки включает в себя целевые надбавки. Существующие надбавки в размере 1,5% (налоговое законодательство), 7% (капремонт) и 1% (транспортная безопасность) станут постоянными и будут включены в индексируемую базу. Также уточняется, что скидки для угольщиков, отмененные в 2022 году, не будут восстановлены.

Согласно документу, с 1 января также повысится на 5% стоимость перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов. Однако решение по корректировке тарифов на порожний пробег не затрагивает перевозки порожних цистерн и специализированного подвижного состава. Также изменения не отразятся на транспортировке нефтепродуктов.

«Полученные в результате тарифных решений эффекты сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры. Инвестиции будут направлены на увеличение провозной способности железных дорог в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока для удовлетворения возрастающих потребностей российской экономики в перевозках грузов», — отмечается в пояснительной записке.

Принятые тарифные решения обеспечат РЖД необходимыми средствами для масштабной подготовки к летней пассажирской кампании 2025 года. В результате пассажирский парк компании будет своевременно пополнен новыми отечественными вагонами, оснащенными кондиционерами, душевыми комплексами и биотуалетами.

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