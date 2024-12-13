Звезду отреставрируют на главном здании МГУ

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 35 0

Собянин: звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте

Звезду отреставрируют на главном здании МГУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как будут проходить работы.

Реставрационные работы проведут в главном здании МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Ее будут реставрировать без демонтажа — придется работать на высоте больше 230 метров», — уточнил градоначальник.

По его словам, сейчас в столице ведутся работы в трех сталинских высотках — жилой высотке на площади Красные Ворота, главном здании МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах и здании МИД РФ.

Главное здание МГУ высотой 183 метра, а со шпилем — 235 метров. До 1990 года здание считалось самым высоким в Европе — его лишь обогнала Ярмарочная башня во Франкфурте-на-Майне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сталинским высоткам в Москве вернут исторический облик.

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