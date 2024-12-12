Собянин: сталинским высоткам в Москве вернут исторический облик

Специалисты вернут исторический облик знаменитым сталинским высоткам в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это одни из самых узнаваемых зданий в городе. Всего их, как известно, семь, каждая — объект культурного наследия. Работы ведем или планируем пока в трех из них», — рассказал глава города.

Собянин уточнил, что уже были проведены работы в жилых корпусах сталинской высотки на площади Красных ворот. Специалисты отреставрировали оригинальные элементы декора, восстановили штукатурный слой.

Фасад приобрел первоначальный цвет, а окна — латунную фурнитуру. Кроме того, на фасады и в проездные арки вернули светильники 1950-х годов — по архивным материалам.

К 2025 году планируется завершение реставрационных работ в подъездах жилых зданий, где сохранился лепной декор, металлические ограждающие решетки и метлахская плитка.

Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах тоже ожидают масштабные работы.

Одним из ключевых этапов станет реставрация символичной звезды, установленной на 50-метровом шпиле. Мэр столицы отметил, что ремонтно-восстановительные работы будут проводиться без демонтажа.

Новый этап реставрации ждет также здание Министерства иностранных дел (МИД). Специалисты проведут очистку фасадов центральной части здания, а также двух 16-этажных пристроек. Ремонту подвергнется кровля, будет заменена цокольная облицовка, окнам и дверям вернут исторический облик.

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