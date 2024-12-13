Депутаты Европарламента прибыли на акцию протеста в Тбилиси

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Зурабишвили намерена сорвать выборы нового президента Грузии.

Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

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В грузинской столице протестующие вновь перекрыли проспект, ведущий к зданию Парламента.

Поддержать, а точнее разжигать протестные настроения на демонстрацию приехали и представители Европарламента. Они и выступают громче всех, один из них — депутат от Польши — озвучил нашему корреспонденту якобы мнение грузинского народа.

«Почему мы здесь? Мы здесь, потому что они хотят в Европу, а не в Россию», — заявил депутат Европарламента от Польши Михал Щерба.

Оппозиция и евродепутаты призывают власти страны провести новые парламентские выборы после того, как в конце октября убедительную победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.

Завтра в Грузии будут избирать нового президента. Этому пытается помешать прозападный политик Саломе Зурабишвили, которая сейчас занимает этот пост и отказывается его покидать.

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