В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Теребрено погиб боец самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребринское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», — сказал он.

По словам Гладкова, также на днях из-за атаки украинского беспилотника погиб один мирный житель. Помимо этого, из села Красная Нива в больницу был доставлен мужчина с множеством ран от осколков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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