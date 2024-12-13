Хакеры ответили на удары ATACMS по территории России масштабной кибератакой

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 132 0

Группа EvilWeb известна взломами СБУ, Lockheed Martin, а также атаками на сайты жандармерии Франции.

Хакеры ответили на удары ATACMS по территории России масштабной кибератакой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Масштабной кибератакой на страны Евросоюза ответили российские хакеры на удары дальнобойными западными ракетами ATACMS по мирным жителям России.

По данным 5-tv.ru, группа хакеров EvilWeb распространила вирус-стиллер, благодаря которому были собраны более пяти тысяч личных данных жителей Европы. В частности, к ним попала информация о водительских правах и паспортах. Общий объем уместился на 10 гигабайтах.

Атака затронула множество стран, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Бельгию и Румынию.

Известная взломами СБУ, Lockheed Martin, а также атаками на сайты жандармерии Франции группа EvilWeb подчеркнула, что их действия напрямую являются зеркальным ответом на «агрессивные действия Запада».

Хакеры ответили на удары ATACMS по территории России масштабной кибератакой

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5-tv.ru

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