Масштабной кибератакой на страны Евросоюза ответили российские хакеры на удары дальнобойными западными ракетами ATACMS по мирным жителям России.

По данным 5-tv.ru, группа хакеров EvilWeb распространила вирус-стиллер, благодаря которому были собраны более пяти тысяч личных данных жителей Европы. В частности, к ним попала информация о водительских правах и паспортах. Общий объем уместился на 10 гигабайтах.

Атака затронула множество стран, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Бельгию и Румынию.

Известная взломами СБУ, Lockheed Martin, а также атаками на сайты жандармерии Франции группа EvilWeb подчеркнула, что их действия напрямую являются зеркальным ответом на «агрессивные действия Запада».