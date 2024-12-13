Повышение ставок: что обещают украинской молодежи за вступление в ВСУ

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На Украине хотят ввести спецконтракты для вступления в ВСУ для граждан 18-25 лет

Фото, видео: ТАСС/Zuma; 5-tv.ru

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Сейчас граждане Незалежной 18-25 лет не подлежат мобилизации. Однако киевский режим придумывает все новые способы отправить вчерашних детей на фронт.

Киевский режим хочет ввести специальные контракты с Минобороны для граждан от 18 до 25 лет. На данный момент украинцы именно этого возраста не подлежат мобилизации.

Заманить их на фронт хотят большими выплатами. Они могут составить 500 тысяч гривен или миллион 250 тысяч рублей за годовой контракт. Судя по всему, киевский режим остался недоволен итогами своей кампании по массовой мобилизации, и теперь ищет новые способы отправить мужчин воевать.

На дефицит личного состава в ВСУ ранее указывали в США. Представители администрации Байдена не раз призывали Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Однако западные чиновники не спешат объяснить, как вчерашние подростки изменят ситуацию на фронте для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские «людоловы» получили еще больше прав. Отныне сотрудники ТЦК могут забирать мужчин призывного возраста без участия полиции.

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