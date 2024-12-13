Давление усиливается: США ввели санкции против 20 грузинских политиков

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США ввели санкции против 20 грузинских политиков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вашингтон предупредил Тбилиси, что новые ограничения — только начало.

США ввели визовые ограничения против представителей власти в Грузии. Всего под санкции попали около 20 человек, в том числе министры и парламентарии. При этом в Вашингтоне сообщили, что будут усиливать давление на Тбилиси.

Но этим вмешательство Запада во внутренние дела Грузии не ограничивается. Так, в столицу страны приехали представители Европарламента. Прибыли они якобы для поддержки митингующих, однако скорее их цель — разжечь протестные и русофобские настроения.

«Почему мы здесь? Мы здесь, потому что они хотят в Европу, а не в Россию», — заявляет депутат Европарламента от Польши Михал Щерба.

Оппозиция и европейцы призывают власти страны провести новые парламентские выборы, после того, как в конце октября убедительную победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта». Протесты начались две недели назад, когда в Тбилиси решили приостановить процесс евро-интеграции из-за постоянного шантажа и требований со стороны ЕС.

Завтра в Грузии пройдут выборы нового президента. Впервые в истории страны они будут непрямыми. За кандидатов будут голосовать в коллегии выборщиков. Этому пытается помешать прозападный политик Саломе Зурабишвили, которая сейчас занимает пост президента и отказывается его покидать.

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