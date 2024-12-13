Новогоднюю елку для Дворцовой площади привезут из Вещевского лесничества

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 44 0

Дереву около 100-120 лет. Его высота достигает 33 метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Две новогодние елки, которые будут украшать Дворцовую площадь и Кронштадт, готовят к транспортировке из Вещевского лесничества. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Сейчас дерево для главной площади Санкт-Петербурга готовят к перевозке. Его высота достигает 33 метров, однако на Дворцовой останется только 25 — основание елки оказалось недостаточно пышным.

Возраст обоих деревьев — примерно 100-120 лет. На кадрах можно заметить, как главный символ Нового года водружают на погрузчик и аккуратно укладывают, чтобы его веточки не растрепались по дороге.

А вот самая-самая главная елка страны уже достигла своего места назначения. Ель для Соборной площади нашли в можайском лесу. В ночь с 11 на 12 декабря ее, сопровождаемую кортежем полиции, ввезли в Кремль через Спасские ворота. Возраст дерева достигает 90 лет, а радовать своей красотой москвичей и гостей столицы она будет вплоть до Крещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку.

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