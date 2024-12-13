Песков: Киев публично отверг предложения России и Венгрии по обмену пленными

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 59 0

Также была отклонена гуманная идея о рождественском прекращении огня.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Россия передала свои предложения об обмене пленными, однако они были отвергнуты украинской стороной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«Мы передали наши конкретные предложения. Они были переданы ФСБ в посольство Венгрии в Москве, но вы слышали публичную реакцию представителей киевского режима. И вы также слышали наши вчерашние заявления о том, что мы поддерживаем усилия премьер-министра (Виктора — Прим.ред.) Орбана», — отметил Песков.

В среду, 11 декабря, президент России Владимир Путин и Виктор Орбан созвонились по телефону. Венгерский премьер предложил устроить масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, а также организовать рождественское прекращение огня.

Россия согласилась на эти условия, однако позже они были публично отвергнуты президентом* Украины Владимиром Зеленским и другими членами киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров обвинил Киев в систематическом отказе от мирных инициатив.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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