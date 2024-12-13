Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть до 30 июня

Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они будут действовать до 30 июня 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из России по потолку цен. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, действие предыдущего запрета заканчивается 31 декабря 2024 года. Новый документ продляет меры до 30 июня 2025 года.

Согласно документу, изменения вносятся в указ президента от 27 декабря 2022 года № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

Этим указом запрещается поставлять российские нефтепродукты в том случае, когда в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, который ввели страны G7, Европейского союза и Австралия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше стала, скорее всего, техническая неисправность или износ трубопровода. Если же рассматривать вариант диверсии, то вывод «Дружбы» из строя выгоден только самой Польше.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год