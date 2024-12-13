Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

Они будут действовать до 30 июня 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из России по потолку цен. Подписанный главой государства указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, действие предыдущего запрета заканчивается 31 декабря 2024 года. Новый документ продляет меры до 30 июня 2025 года.

Согласно документу, изменения вносятся в указ президента от 27 декабря 2022 года № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

Этим указом запрещается поставлять российские нефтепродукты в том случае, когда в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, который ввели страны G7, Европейского союза и Австралия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» в Польше стала, скорее всего, техническая неисправность или износ трубопровода. Если же рассматривать вариант диверсии, то вывод «Дружбы» из строя выгоден только самой Польше.